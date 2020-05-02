Москва, , 13:07 — REGNUM Россия стала седьмой в мире страной по числу зараженных новым коронавирусом, обойдя в этом списке Турцию после опубликованных данных о заболевших за минувшие сутки.

За минувшие сутки наличие коронавируса в организме было выявлено в России ещё у 9623 человек, что на 21,3% выше, чем 30 апреля.

Таким образом, общее число заражённых новым коронавирусом в РФ составило 124 054 человека, против 122 392 в Турции, при этом последняя пока не дала данные по новым инфицированным за минувшие сутки.

Помимо этого, отмечается, что число зараженных в России на 100 тысяч граждан страны составляет 84,5 человека, в то время как у Турции данный показатель составляет почти 150 заразившихся на 100 тысяч населения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии по состоянию на 2 мая коронавирус был выявлен у 15828 человек.