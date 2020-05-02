Москва, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM Рейтинг регионов по числу выявленных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 2 мая опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В Москве обнаружили 62 658 случаев заражения, в Подмосковье — 13 314, в Санкт-Петербурге — 4734, в Нижегородской области — 2443, Дагестане — 1662, Мурманской области — 1456, Краснодарском крае — 1162, Тульской области — 1135, Ростовской области — 1106, Калужской области — 1065.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 9623. Общее число обнаруженных инфицированных достигло 124 тыс., выздоровели 15 тыс. человек, скончались 1,2 тыс. пациентов.