Тирасполь, , 10:52 — REGNUM В Приднестровье за сутки коронавирус выявили еще у 27 жителей республики, сообщили 2 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 в Приднестровье по состоянию на 10:00 2 мая составило 495. 387 человек получают лечение в медицинских учреждениях Приднестровья, один человек — в Кишиневе. У 218 пациентов с COVID-19 пневмония. Шесть пациентов находятся в реанимации, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также в лечебных учреждениях Приднестровья с подозрением на COVID-19 находятся 144 человека. За весь период эпидемии в Приднестровье выздоровели 85 человек, 22 пациента умерли от осложнений инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье на следующей неделе может прибыть миссия ВОЗ.