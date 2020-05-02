Амстердам, , 07:56 — REGNUM По меньшей мере 9 медицинских работников в Нидерландах скончались от последствий коронавируса. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM). Согласно данным института, речь идёт о лицах в возрасте от 45 до 69 лет. Шестеро из них уже ранее жаловались на здоровье. В трёх случае пока не имеется соответствующих данных.

С начала вспышки коронавируса в Нидерландах заражение вирусом COVID-19 было выявлено у 13.884 медицинских работников. Заражёные медицинские работники представляют собой около одной трети общего числа выявленных в Нидерландах случаев заражения коронавирусом. 458 заражёных медицинских работников было госпитализировано.

В RIVM заявили, что пока неизвестно, заразились ли заболевшие медицинские работники именно на работе. Медицинские работники чаще остального населения проверяются на возможное заражение вирусом COVID-19.