Дибра, , 09:37 — REGNUM Последний гражданин македонского города Дибра, у которого ранее был выявлен коронавирус, более не является носителем инфекции. Об этом свидетельствуют результаты тестирования на коронавирус, опубликованные 1 мая министерством здравоохранения Северной Македонии.

Новых случаев заражения в городе выявлено не было. Таким образом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, город одержал «победу над коронавирусом».

Дибра, город с преимущественного албанским населением, стал первым городом страны, где был выявлен коронавирус. В городе вводилось чрезвычайное положение.

Всего коронавирусом заразился 51 житель Дибры. Четверо человек скончались от заболевания COVID-19.

Мэр Дибры и глава Кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Хекуранс Дука призвал граждан продолжать следовать предписаниям властей, поскольку «битва выиграна, но не война с невидимым врагом».

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