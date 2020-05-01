Ташкент, , 22:37 — REGNUM В Узбекистане выявили еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число выявленных инфицированных за сутки составило 40 человек. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны в официальном Telegram-канале ведомства.

«По состоянию на 1 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2086», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пятницу из больниц были выписаны по выздоровлению 79 пациентов, общее число излечившихся от болезни составило 1 212 человек.

По данным минздрава, в медицинских учреждениях республики проходят лечение 854 пациента, десять из которых находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом. Летальных исходов пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано.

Напомним, по состоянию на 15:00 (13:00 мск) 1 мая в Узбекистане были выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом.

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