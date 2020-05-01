Токио, , 21:51 — REGNUM Кроссовер Final Fantasy XIV и NieR: Automata стал возможен благодаря вину и стейкам, рассказал руководитель проекта массовой онлайн-игры Наоки Йошида. Об этом 1 мая сообщил портал Screen Rant.

Он сообщил, что однажды пригласил на ужин Йоко Таро и Йосуке Сайто (создатели NieR: Automata) и после двух бутылок вина спросил их о том, не хотят ли они поработать вместе с ним над каким-то проектом. «В то время мы были очень пьяны, поэтому я не помню, что произошло», — пошутил в ответ Таро.

Недавнее обновление Final Fantasy XIV в том числе принесло в игру вторую часть рейд-сюжета YoRHa: Dark Apocalypse. К этому событию компания Square Enix выпустила видео, в котором было рассказано о создании кроссовера.

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