Женева, Швейцария, , 20:04 — REGNUM Режим глобальной чрезвычайной ситуации, введённый в связи с пандемией коронавируса, оставила в силе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 1 мая сообщил в ходе брифинга в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ пояснил, что пандемия остаётся чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения. Единогласный вывод об этом был сделан на заседании комитета, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов.

Комитет представил также ряд рекомендаций странам в период пандемии COVID-19. Среди них: продолжать оказание помощи уязвимым для пандемии государствам, создать механизм для аккумуляции опыта борьбы с коронавирусом, работать над обеспечением справедливого доступа медицинского персонала к индивидуальным защитным средствам, а также координировать усилия мирового экспертного сообщества в сфере эпидемиологии, вакцинации и лечения COVID-19.

Гебрейесус уточнил, что следующее заседание комитета он намеревается созвать через 90 дней или раньше, если в этом возникнет необходимость. Предыдущее заседание комитета по ЧС состоялось 30 января, именно тогда по его рекомендации глава ВОЗ объявил вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ призвала власти КНР направить её экспертам приглашение для участия в расследовании истоков нового коронавируса.

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