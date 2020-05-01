Анкара, , 19:47 — REGNUM За последние сутки в Турции выявлено 2 188 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 1 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twiiter.

Вместе с ними общее число заразившихся составило в стране 122 392 человека.

Кроме того, умерли от COVID-19 за последние сутки 84 человека, поэтому общее число умерших составляет сейчас 3 258 человек.

По данным турецкого минздрава, вылечившимися с начала пандемии признаны 53 808 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним подсчётам ВОЗ, во всем мире инфицированы коронавирусом около 3,1 млн человек, из них 217 тыс. умерли от вызванных инфекцией заболеваний.

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