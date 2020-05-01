Висконсин, США, , 19:24 — REGNUM Уилфорд и Мэри Кеплер прожили вместе 73 года. В возрасте 94 лет они взялись за руки и умерли от COVID-19 с разницей в несколько часов, сообщают «Вести Израиль» 1 мая.

Тест на коронвирус оказался положительным у супруги еще 8 апреля, после чего она оставалась на домашнем карантине вместе с мужем. Супруг через четыре дня неудачно упал и сильно ушиб голову. Когда врачи оказывали ему помощь, они также взяли у него пробу на коронавирус, которая оказалась положительной. Супругов доставили в одну больницу и разместили в одной палате.

Когда муж понял, что проживает свои последние минуты, он попросил придвинуть свою кровать ближе к кровати жены и взял ее за руку. Руки они не разнимали до самой смерти. По словам их внучки, оба оставались в ясном сознании, понимая, что происходит, и любили друг друга буквально до самого последнего момента.