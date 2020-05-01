Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM В Свердловской области магазины продолжают принимать покупателей без масок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В одном из магазинов известной региональной сети днём 1 мая оказалось четыре покупателя без масок. На вопрос, почему столь открыто нарушается указ губернатора об обязательном масочном режиме в общественных местах, сотрудница торговой точки ответила, что на входе в магазин висит объявление о том, что без масок заходить запрещено. Но при этом сотрудники магазина не мешают таким гражданам делать покупки, а желающим предлагают купить повязку на лицо по 59 рублей.

Подобная картина наблюдалась и в ряде других магазинах. Об аналогичной проблеме в соцсетях сообщат и жители Екатеринбурга и других городов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начал действовать обязательный масочный режим. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции. Маски нужно носить в общественном транспорте, аптеках, магазинах и других общественных местах.