Новосибирск, , 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Уточняется, что умерший 73-летний мужчина из Новосибирска не выезжал, ранее с пациентами с коронавирусом не контактировал.

«22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтверждён лабораторно. Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжёлая пневмония, — ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз», — уточнил оперштаб. Таким образом, по данным на 19:00 (время местное) сегодня, 1 мая, в Новосибирской области официально зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 105 человек выздоровели, пятеро скончались.

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