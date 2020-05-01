Минск, 1 мая 2020, 15:36 — REGNUM Вопрос переноса централизованного тестирования (ЦТ) в Белоруссии на данный момент не рассматривается, заявил министр образования постсоветской республики Игорь Карпенко, сообщает 1 мая БелТА.
По словам министра образования Белоруссии, министерство образования «в тесном контакте» работает с министерством здравоохранения и старается выполнять все рекомендации.
Карпенко подчеркнул, что не будет никаких «существенных изменений» в проведении вступительной кампании.
Отметим, что первый экзамен в рамках централизованного тестирования запланирован министерством образования республики на 13 июня (белорусский язык), последний — на 4 июля (всемирная история). Также в качестве резервных дней для проведения тестирования по белорусскому и русскому языку отведены 8 и 10 июля, а для тестирования по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физики, истории Белоруссии, географии, Всемирной истории новейшего времени в качестве резервных дней отведены 8 и 12 июля.