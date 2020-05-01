Минск, , 15:36 — REGNUM Вопрос переноса централизованного тестирования (ЦТ) в Белоруссии на данный момент не рассматривается, заявил министр образования постсоветской республики Игорь Карпенко, сообщает 1 мая БелТА.

По словам министра образования Белоруссии, министерство образования «в тесном контакте» работает с министерством здравоохранения и старается выполнять все рекомендации.

«Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы», — отметил Карпенко, добавив, что на сегодняшний день нет необходимости делать какие-то заявления о переносе вступительной кампании.

Карпенко подчеркнул, что не будет никаких «существенных изменений» в проведении вступительной кампании.

«Мы фактически уже вступили в эту кампанию. Определены цифры приема, они уже вывешены в разрезе специальностей на сайтах высших учебных заведений, утверждены порядки приема в вузы. Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, у нас есть определенный зазор, на который можем пойти», — заявил министр образования.

Отметим, что первый экзамен в рамках централизованного тестирования запланирован министерством образования республики на 13 июня (белорусский язык), последний — на 4 июля (всемирная история). Также в качестве резервных дней для проведения тестирования по белорусскому и русскому языку отведены 8 и 10 июля, а для тестирования по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физики, истории Белоруссии, географии, Всемирной истории новейшего времени в качестве резервных дней отведены 8 и 12 июля.