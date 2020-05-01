Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области на шахтинском заводе «БТК Текстиль» запущено производство защитных костюмов для медицинских работников. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Первая партия этих костюмов уже поступила в «ковидные» госпитали Ростовской области. Регистрационные удостоверения на эту продукцию выданы Росздравнадзором буквально в начале этой недели. В ближайшее время для медучреждений Ростовской области произведут дополнительно 10 тыс. изделий», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ряд швейных предприятий наладили производство масок в связи с высоким спросом на средства индивидуальной защиты. Ранее также стало известно, что на Дону выделены средства на покупку масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты для медицинских работников и спасателей Донецка.

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