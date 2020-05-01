Мадрид, , 13:07 — REGNUM Число заразившихся в Испании с начала распространения в стране нового коронавируса составило 215 216 человек, увеличившись за сутки на 1 175 новых случаев инфицирования. Об этом 1 мая сообщается в обнародованном пресс-релизе испанского минздрава.

Также уточняется, что 24 524 заразившихся из этого числа скончались и ещё 114 678 — вылечились.

Кроме этого, согласно этих данных, количество новых инфицированных за сутки выросло на 1 1175 случаев, умерших — на 281 человека и выздоровевших — на 2 628 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя испанского правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации страны Надя Кальвиньо заявила, что ВВП Испании в нынешнем году снизится на 9,2% из-за последствий, которые вызваны пандемией нового коронавируса.

Читайте развитие сюжета: В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице