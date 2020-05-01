Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 1 мая выявили 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 9409 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом, в Башкирии — 77, в Татарии — 71, в Оренбургской и Саратовской областях — по 49, в Пензенской области — 44, в Чувашии — 41, в Марий Эл — 31, в Мордовии — 30, в Самарской области — 25, в Пермском крае — 24, в Ульяновской области — 23, в Кировской области — 18, в Удмуртии — девять.

С учетом новых данных общее число подтверждённых заражений в Нижегородской области составило 2123 случая, в Татарии — 894, в Башкирии — 843, в Мордовии — 728, в Чувашии — 627, в Марий Эл — 597, в Оренбургской области — 569, в Пермском крае — 524, в Кировской области — 511, в Саратовской области — 487, в Пензенской области — 448, в Ульяновской области — 429, в Самарской области — 392, в Удмуртии — 237.

Выписаны после полного выздоровления 1679 человек в Поволжье, за сутки выписаны из стационаров 245 пациентов. 83 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, шестеро — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 1 мая подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом, 7933 — за минувшие сутки. Выздоровели 13 220 человек, 1169 граждан скончались.

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