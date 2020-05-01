Москва, , 10:45 — REGNUM В России государство продолжит отстраивать и развивать работу с некоммерческими организациями, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 1 мая на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя встречу президента России Владимира Путина с волонтерами. Как отметил Колташов, социально ориентированные НКО получат такие же фискальные послабления, что и пострадавшие от кризиса и мер самоизоляции малые и средние предприятия.

«Это показывает, что, несмотря на обострение мирового кризиса в экономике и пандемию коронавируса, государство от своих программ работы с НКО не откажется, система эта будет строиться и развиваться несмотря на особенности 2020 года, — написал Колташов. — Стоит заметить и то, что Владимир Путин первым из глав государств в мире провёл отдельную встречу с волонтёрами и НКО, чтобы поблагодарить их за работу. Это в самом деле не имеет пока аналогов, так как с медиками и бизнесом встречались многие, но не с обычными активистами, вроде женщины из села или автора группы в социальном сообществе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал «гражданским героизмом» работу волонтёров акции #МыВместе по поддержке нуждающихся в условиях пандемии.