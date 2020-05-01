Москва, 1 мая 2020, 10:45 — REGNUM В России государство продолжит отстраивать и развивать работу с некоммерческими организациями, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 1 мая на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя встречу президента России Владимира Путина с волонтерами. Как отметил Колташов, социально ориентированные НКО получат такие же фискальные послабления, что и пострадавшие от кризиса и мер самоизоляции малые и средние предприятия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал «гражданским героизмом» работу волонтёров акции #МыВместе по поддержке нуждающихся в условиях пандемии.