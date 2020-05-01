Казань, , 11:05 — REGNUM В Татарии, согласно постановлению, подписанному премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, с 6 мая разрешается посещение кладбищ. В системе цифровых пропусков появится для этого новая цель. Ограничение на посещение кладбищ действовало в регионе с 11 апреля.

Напомним, ранее жителям разрешили заниматься спортом в утренние часы на свежем воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по решению главы республики Рустама Минниханова жители смогут оформлять цифровые пропуска для выезда на дачу и возвращения с нее четыре раза в неделю. Ранее на такие цели можно было оформить пропуск дважды.

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