Казань, , 14:58 — REGNUM В Татарии по решению главы республики Рустама Минниханова жители смогут оформлять цифровые пропуска для выезда на дачу и возвращения с нее четыре раза в неделю. Ранее на такие цели можно было оформить пропуск дважды, сообщает руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

В правительстве региона для людей старше 65 лет разрешили покидать место проживания для поездок в загородный дом. С наступлением дачного сезона старшему поколению нахождение на свежем воздухе крайне важно, добавила Галимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым востребованным запросом для получения пропуска оказался выезд на дачу, а также возвращение с нее.

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