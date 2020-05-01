Хабаровск, , 10:20 — REGNUM В Хабаровске 1 мая не включат фонтаны, как это было всегда. Запуск отложен из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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В мэрии города подчеркнули, что фонтаны готовы к работе, после зимы проверено всё оборудование. Но когда заработают фонтаны, — не известно. Скорее всего, их включат после полной отмены режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае режим самоизоляции продлен до 11 мая.