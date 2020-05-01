Москва, , 09:29 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил оказывать супругам, которые находятся на грани развода, бесплатную психологическую помощь. Как сообщила председатель НРК Ирина Волынец, эта мера необходима в связи с возможным увеличением числа расторжений брака на фоне сложной психологической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Общественники просят ввести «регламент психологического консультирования супругов, которые подают заявление о разводе».

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«Психологическое сопровождение должно осуществляться за государственный счёт, и это будет важная помощь семьям в решении проблемы межличностных конфликтов, являющихся частой причиной разводов», — приводит RT текст обращения.

Волынец добавила, что обращение с соответствующей инициативой было направлено в комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Исаев заявил, что длительный период самоизоляции, введённый в России из-за ситуации с распространением пандемии коронавирусной инфекции, может негативно отразиться на семейных отношениях и привести к росту количества разводов. Он уточнил, что в этот период всплывают негативные моменты, на которые раньше супруги не обращали внимание.

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