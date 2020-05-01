Владивосток, , 09:17 — REGNUM Сотрудники медицинских учреждений Приморья, ведущие борьбу с коронавирусом, помимо федеральных доплат, получат доплаты из краевого бюджета. Также губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился доплачивать тем медработникам, которые работают с пациентами с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сотрудники учреждений здравоохранения Приморья, работающие с коронавирусными пациентами, к федеральным доплатам, которые предусмотрены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, получат дополнительные выплаты из краевого бюджета. Они составят 30, 20 и 10 тыс. рублей в зависимости от рода деятельности.

По мнению специалистов, у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» в дальнейшем выявляется коронавирус. Медперсоналу, работающему с такими больными, также будут назначаться выплаты из краевого бюджета. По распоряжению губернатора они составят для врачей 50 тыс. рублей, для среднего медперсонала — 30 тыс. рублей и для младшего — 15 тыс. рублей.

«Хочу поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы выполняете», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за последние сутки было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала наблюдения в крае зарегистрировано 430 инфицированных. По мнению специалистов, в регионе удалось избежать взрывного роста заражения коронавирусом из-за введённого режима самоизоляции.