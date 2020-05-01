Владивосток, , 03:45 — REGNUM Самоизоляция позволила избежать взрывного роста ззаражения коронавирусом в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Согласно данным информационного центра, в Приморье ежедневный прирост опустился ниже 10%, что соответствует удвоению числа инфицированных за четыре дня и реже.

Когда как в середине апреля двукратный рост заражённых короновирусом фиксировался каждые два-три дня.

По мнению специалистов, снижение показателей позволяет с осторожностью говорить о первых успехах в борьбе с коронавирусом в крае. Но для полной победы над эпидемией необходимо сохранять режим самоизоляции — именно социальное разобщение обеспечивает последовательное сокращение роста заболеваемости в Приморском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин в своём обращении к гражданам сказал, что ситуация остаётся очень сложной, пик не пройден, и впереди новый, напряженный этап борьбы с эпидемией.

Власти призывают население отказаться от загородных прогулок, массовых гуляний на майские праздники.