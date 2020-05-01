Пекин, , 06:22 — REGNUM Просьба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию об источнике появления нового коронавируса в Китае была отклонена китайскими властями, заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа в интервью телеканалу Sky News.

Галеа отметил, что китайская сторона введет внутреннее расследование причин возникновения коронавируса. Он подчеркнул, что Китай также отказался предоставить ВОЗ документы о деятельности двух вирусологических лабораторий в Ухане.

По словам Галеа, несмотря на отсутствие информации, ВОЗ считают естественной природу нового коронавируса. Чиновник подчеркнул, что организация продолжит делать запросы к властям Китая с просьбой предоставить данные о расследовании, без которых доклад ВОЗ будет неполным.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, доказывающая, что источником происхождения коронавируса SARS-CoV-2 стала лаборатория в китайском городе Ухань.

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