Москва, , 23:56 — REGNUM Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало субъектам Федерации завершить обучение в 9-х и 11-х классов до 5 июня, а обучение 10-х классов — до 30 мая. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства просвещения России.

В сообщении сказано, что для 10-х классов министерство рекомендует завершить общеобразовательные программы до 29−30 мая.

9-м и 11-м классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала пандемии коронавируса общее и высшее образование было переведено в формат онлайн.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая, власти попробуют начать поэтапное снятие ограничительных мер.