Казань, , 08:10 — REGNUM Эстафету песенного марафона «Наш День Победы» приняла Татария 30 апреля от Самарской области. Все 14 субъектов Приволжского федерального округа примут участие в этой акции по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Республику представляла народная артистка РСФСР, России и Татарии Венера Ганеева, заслуженные артисты Татарии Альфис и Эльвира Галиуллины, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, магистры и доценты Казанского государственного института культуры. Видеоролик с песней на татарском языке снимали до введения в республике режима самоизоляции. Впервые песня «День Победы» прозвучала 45 лет назад, ее знает каждый человек в нашей стране.

Запись аудио‑ и видеоролика будут транслировать в местных СМИ, на сайтах и в соцсетях. После Татарии эстафету примет Нижегородская область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «День Победы» уже исполнили на языках Мордовии, Башкирии, Марий Эл и Удмуртии.

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