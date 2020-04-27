Ижевск, , 13:49 — REGNUM Марий Эл и Удмуртия подключились к акции Приволжского федерального округа, которая реализуется по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Коллективы регионов записывают песню Давида Тухманова и Владимра Харитонова, «День Победы» уже исполнили на языках Мордовии, Марий Эл и Удмуртии. Все записи были сделаны до введения в республиках режима самоизоляции.

Так, в Марий Эл ставшее фактически гимном Дня Победы произведение исполнили ведущие солисты Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, а также Марийской государственной хоровой капеллы имени Алексея Искандарова в сопровождении оркестра народных инструментов «Марий кундем». Профессиональную съёмку осуществил телеканал «Марий Эл Телерадио». Видеозапись доступна на официальном канале ГБУ Марий Эл «Информсреда».

"Очень яркая, эмоциональная и уникальная акция, которая позволяет нам всем увидеть и послушать творческие коллективы регионов Приволжского федерального округа на разных языках. «Наш день Победы» — это беспрецедентная патриотическая акция, которая объединяет всех нас», — отметил министр культуры республики Константин Иванов. Он предложил сделать акцию ежегодной.

В Удмуртии в исполнении приняли участие артисты Академической хоровой капеллы Удмуртской государственной филармонии. Республика стала третьей участницей песенного марафона в Поволжье. Видеозапись исполнения опубликовал глава республики Александр Бречалов на своей странице с социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии песню исполнили на русском, мокшанском и эрзянском языках. Республика первой включилась в акцию. Песни, исполненные коллективами регионов Поволжья, будут транслироваться на местных телеканалах с 25 апреля по 8 мая — каждый день будет присоединяться новый регион. 9 мая, в День Победы, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, которые примут участие в акции. В социальных сетях исполнения можно будет найти по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

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