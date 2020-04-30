Лондон, , 20:09 — REGNUM Число умерших от последствий заражения коронавирусом достигло в Британии 26 711 человек, сообщил 30 апреля на брифинге премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, за последние сутки умерли 674 человека.

Напомним, ранее британское правительство объявило, что начнёт включать в статистику смертности не только тех, кто умер в больницах.

После этого заявления список умерших резко увеличился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил, что Британия преодолела пик эпидемии коронавируса и перешла в нисходящую стадию.

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