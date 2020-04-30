Москва, , 18:59 — REGNUM В России на сегодняшний день не выявлено ни одного новорожденного с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 30 апреля на официальной странице Минздрава в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что среди беременных женщин инфекция наблюдается, но «распространена незначительно».

В Минздраве добавили, что заболевание у беременных имеет свою особенность течения, так как необходимо вовремя принимать решение о родоразрешении. Подчёркивается, что во время беременности эмбрион находится в безопасности от коронавируса.

Согласно последним данным, в России подтверждено уже 106 498 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны, в том числе 7099 инфицированных выявлено за последние сутки. Официально подтверждено 1073 случая летального исхода, 11 619 пациентов излечились и были выписаны из больниц.