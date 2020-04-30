Рига, , 17:45 — REGNUM Экзамены в девятых классах в Латвии в 2020 году будут отменены. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил руководитель Центра содержания образования Гунтрас Гатлак со ссылкой на решение министерства образования страны.

По его словам, для учеников «русских школ», в случае необходимости, возможность сдать экзамен на знание латышского языка будет организована.

При этом он добавил, что экзамены в 12 классах пройдут в стране со 2 июня по 7 июля. Выпускники будут сдавать всего три, а не четыре, как обычно, экзамена. Латышский язык, иностранный язык, математику. Четвёртый, факультативный, экзамен не повлияет на выдачу аттестата. Желающие смогут его сдать добровольно.

«При проведении экзаменов школьники будут выполнять правила безопасности, соблюдать дистанцию, пользоваться индивидуальными средствами защиты. Экзамены пройдут без перерывов, их длительность не превысит трёх часов», — сказал Гатлак.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.