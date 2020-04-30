Пенза, , 17:16 — REGNUM В Пензе 30 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное водружению в Берлине над рейхстагом Знамени Победы.

Собравшиеся вспомнили о земляках, оставивших легендарную надпись на стенах рейхстага: «А мы — из Пензы!». Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сказал, что «эти слова сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Это гордость за наших земляков, страну, Победу».

Глава региона поблагодарил ветеранов, выстоявших и победивших в этой войне. По поручению Ивана Белозерцева были сделаны более трехсот копий Знамени Победы. Их водрузят на зданиях общеобразовательных организаций области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты 30 апреля запустили в небо над Берлином копию Знамени Победы, которое было установлено над Рейхстагом 1 мая.

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