Москва, , 16:15 — REGNUM Активисты 30 апреля запустили в небо над Берлином копию Знамени Победы, которое было установлено над Рейхстагом 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации «Офицеры России».

Беспилотник с полотном пролетел над Трептов-парком, а далее — над центральным мемориалом и братскими могилами советских воинов.

«Мы хотели почтить память погибших воинов-освободителей и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны за их ратные подвиги. Эту акцию мы также провели в знак солидарности с нашими соотечественниками, проживающими в России и за рубежом, которые в этом году не смогут приехать в Берлин на празднование Дня Победы», — отметил активист организации «Офицеры России» Олег Ерёменко.