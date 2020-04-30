Улан-Удэ, , 15:51 — REGNUM Жители Бурятии в период самоизоляции обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующие изменения внесены в указ главы о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

Поправки были внесены по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

В соответствии с ними, граждане должны носить медицинские маски или респираторы при проезде в общественном транспорте или такси, на остановках, вокзалах и аэропортах, а также при походе в магазины или госучреждения.

Напомним, на территории республики режим самоизоляции продлён до 11 мая. Однако и после этой даты откроются не все учреждения. По словам главы региона Алексея Цыденова, единовременного снятия ограничений не будет.

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