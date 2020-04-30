Улан-Удэ, 30 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о плане по видам деятельности организаций, которым будет разрешено работать после 11 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, единовременного снятия всех ограничений не будет.
«Режим ограничения сохранится, но существенно облегчится. Это зависит от эпидемиологической ситуации», — отметил глава.
Если число новых случаев заражения будет неуклонно снижаться, то ограничения будут планомерно сняты. В противном случае большинство мер сохранится.
Напомним, в республике продлили режим самоизоляции до 11 мая. Как сообщало ИА REGNUM, есть некоторые послабления режима. Так, пожилым гражданам разрешено ездить на дачи, но только на личном транспорте. С 30 апреля откроются некоторые непродовольственные магазины и парикмахерские.
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