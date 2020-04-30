Магас, , 12:34 — REGNUM В Ингушетии умерли от осложнения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, 22 человека. За минувшие сутки число летальных случаев выросло на два. По числу смертей на 30 апреля республика стала четвертым субъектм в РФ после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

По данным оперативного штаба, в регионе на сегодняшний день выявлено уже 722 пациента, у которых подтвержден коронавирус. За прошедшие сутки рост составил 43 человека. При этом увеличилось и число больных, излечившихся от COVID-19. Их стало уже 129 — + 24 за прошедшие сутки.

Всего в Ингушетии госпитализированы 540 человек, у 314 из них диагноз подтвержден лабораторно. Среди них 140 пациентов старше 65 лет. В отделении реанимации находится 61 пациент в тяжелом состоянии, из них 20 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общее число жителей Ингушетии, которые в настоящее время находятся под контролем медиков, составляет 1352. Снят с контроля 1571 человек.