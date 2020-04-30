Улан-Удэ, , 12:32 — REGNUM На федеральных и региональных дорогах в Бурятии установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты. Решение об этом было принято региональным оперативным штабом.

Посты появились на федеральных и региональных трассах в девяти районах республики. Ещё один пост в Закаменском районе был установлен по просьбе главы района. Они контролируются сотрудниками министерства здравоохранения республики и регионального управления Роспотребнадзора.

«На постах у каждого, кто въезжает и выезжает в республику, производят замер температуры и записывают все данные и контакты», — передаёт «Байкал-Daily» слова зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти установили санитарные посты в районах, граничащих с другими регионами РФ. Мобильные бригады муниципальных работников и правоохранителей будут выявлять граждан с симптомами ОРВИ, а также тех, кто получил предписание о самоизоляции.

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