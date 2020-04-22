Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Жителей Бурятии, возвращающихся из других регионов страны через аэропорт Иркутска, будут ввозить на территорию республики централизованно и под соответствующим контролем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, ранее власти Бурятии достигли договорённости с правительством Приангарья о сопровождении жителей республики от аэропорта до границы.

Напомним, власти начали усиливать контроль въезжающих после выявления коронавируса у 23 человек, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа, где они работали вахтовым методом. Они прилетели в Иркутск с пересадкой через Москвы.

«Группу встретили в селе Выдрино Кабанского района, далее с сопровождением они были доставлены в Улан-Удэ. Все изолированы в обсерватор в селе Сотниково», — отметили в правительстве.

Читайте также: На границах Бурятии с другими регионами появятся посты