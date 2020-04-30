Кызыл, , 12:02 — REGNUM Власти столицы Тувы Кызыла намерены усилить рейды для контроля за соблюдением запрета на продажу алкоголя в майские выходные. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

В частности, помимо выявления магазинов, нарушающих антиалкогольный запрет, рейдовые группы производят закупку у продавцов, торгующих по доставке.

«После введения ограничений на торговлю алкоголем, многие недобросовестные предприниматели начали активно практиковать данный вид услуг», — отмечают в администрации.

Жители города регулярно жалуются на подобные факты. Так, 28 мая был задержан гражданин, торговавший пивом из своей машины. На мужчину составили административный протокол, а из салона автомобиля изъяли 116 бутылок пива.

Напомним, запрет на продажу алкоголя на период действия режима самоизоляции в Кызыле ввели 31 марта. Как сообщало ИА REGNUM, благодаря этому в республике снизилось количество «пьяных» преступлений.

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