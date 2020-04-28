Туран, , 08:40 — REGNUM Тувинские правоохранители пресекли ввоз на территорию республики тонны контрафактного спирта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, микроавтобус с крупной партией спиртного везли из столицы Хакасии Абакана.

Машину под управлением 39-летнего жителя Турана инспекторы остановили на посту «Шивилиг».

"При проверке документов водитель заметно нервничал, пытался избежать визуального осмотра транспортного средства, ссылаясь на неисправность и невозможность открытия дверей автомашины», — отметили в ведомстве.

Но когда стало понятно, что осмотра не избежать, мужчина сам вынес из салона 20 коробок с пятилитровыми ёмкостями, наполненными спиртом. Документов на провоз у мужчины не оказалось. Он также утверждал, что это весь его груз.

Однако полицейские всё же самостоятельно осмотрели салон, найдя в багаже ещё коробки с бутылями. Всего водитель вёз 50 коробок или около 1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Теперь мужчине грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Проверка продолжается.

Напомним, на территории Тувы на период действия режима самоизоляции запретили продажу алкоголя. Как сообщало ИА REGNUM, благодаря этому в республике снизилось количество «пьяных» преступлений.

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