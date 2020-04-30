Казань, , 11:27 — REGNUM В Татарии за последние сутки лабораторно подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число выявленных инфицированных пациентов составило 823 человека с момента начала наблюдения.

По данным республиканского оперативного штаба, 28 пациентов госпитализированы, 43 получают помощь на дому, у них легкая или бессимптомная форма заражения. 66 случаев у контактных лиц, пять человек заразились за рубежом.

Инфицированные по возрасту: до 18 лет — 11 пациентов, от 18 до 30 лет — 10 пациентов, от 30 до 50 лет — 21 человек, 14 случаев заражения SARS-CoV-2 — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — 10 человек, от 70 до 80 лет — трое, от 80 до 90 лет — два пациента.

Подтвердились положительные результаты: в Казани — 36 человек, в Набережных Челнах — 11 случаев, в Кукморском и Нижнекамском районах — по четыре случая. Три случая выявили в Высокогорском районе, по два — в Буинском, Сармановском и Атнинском. По одному случаю обнаружили в Дрожжановском, Тукаевском, Елабужском, Тюлячинском, Зеленодольском, Черемшанском, Аксубаевском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Татарии лабораторно подтвердили 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов достигло 752 человек с момента начала наблюдения.

Читайте также: В Татарии подтверждено 55 новых случаев заражения SARS-CoV-2