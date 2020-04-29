Казань, , 12:03 — REGNUM В Татарии на 29 апреля лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выявленных инфицированных пациентов составило 752 человека с момента начала наблюдения.

По данным республиканского оперативного штаба, 21 пациент госпитализирован, 34 получают помощь на дому, у них легкая или бессимптомная форма заражения. 51 случай — у контактных лиц, четыре человека заразились за рубежом.

Инфицированные по возрасту: до 18 лет — четверо пациентов, от 18 до 30 лет — два пациента, от 30 до 50 лет — 18 человек, 12 случаев заражения SARS-CoV-2 — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — 12 человек, от 70 до 80 лет — четыре человека, от 80 до 90 лет — три пациента.

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Подтвердились положительные результаты: в Казани — 20 человек, в Альметьевском районе — 11, в Набережных Челнах — пять случаев, в Буинском районе — четыре. По три случая в Тетюшском и Нижнекамском районах, два — в Зеленодольском районе, по одному — в Лениногорском, Сабинском, Арском, Высокогорском и Аксубаевском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Татарии лабораторно подтвердились 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов достигло 697 человек с момента начала наблюдения.

27 апреля в Татарии скончался первый пациент с коронавирусом.

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