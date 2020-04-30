Москва, 30 апреля 2020, 11:14 — REGNUM В Госдуме сравнили доходы от продажи медицинских одноразовых масок с доходом от незаконного оборота наркотиков и оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку информации о закупках за бюджетный счет средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей.
«Медицинские маски стали доходным товаром почище наркотиков и оружия. Криминальный маскарад!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Накануне о ситуации стало известно спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.