Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM На первую неделю мая запланированы семь вывозных рейсов, которые доставят из-за границы жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все самолеты после остановки в Петербурге направятся в Москву.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, уже завтра, 1 мая, в 10:35 по местному времени в «Пулково» отправится рейс «Аэрофлота» 275 с тайского Пхукета.

2 мая в 05:00 в Петербург отправится самолет «Аэрофлота», рейс 233, из индийской столицы Дели.

3 мая в 21:10 по местному времени в «Пулково» вылетит рейс авиакомпании «Россия» 6296 из индонезийского Денпасара с Бали.

4 мая борт «Аэрофлота», рейс 273, направится в Петербург из тайской столицы Бангкока в 12:35.

5 мая «Пулково» примет рейс 9978 из вьетнамского города Камрань, самолет отправится в 11:00 по местному времени.

6 мая «Аэрофлот» рейсом 7207 доставит петербуржцев в Пулково из китайского Шанхая, самолет отправится в 20:50 по местному времени.

Наконец, 7 мая рейс «Аэрофлота» 261 из японской столицы Токио отправится в 12:15 по местному времени и сделает сразу три остановки: во Владивостоке, Петербурге и Москве.

Напомним, ночью 30 апреля в Петербурге приземлился рейс, забравший граждан РФ с Мальдивских островов и Шри-Ланки, на нем в Россию вернулось 104 человека.

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