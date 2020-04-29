Улан-Удэ, , 13:25 — REGNUM Школы в Бурятии в связи с продлением выходных дней в начале мая уйдут на каникулы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, с 1 по 11 мая они приостанавливают учёбу во всех формах обучения, в том числе в дистанционной.

Кроме того, образовательный процесс приостановят и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования. По словам министра образования Баира Жалсанова, детям не будут задавать домашние задания.

«С 12 мая образовательные организации Бурятии продолжат свою учебу в дистанционной форме до окончания учебного года», — отметили в ведомстве.

Напомним. в некоторых регионах учебный год завершится досрочно уже с конца апреля. Однако в Бурятии, как сообщало ИА REGNUM, такой вариант не рассматривается. По словам замминистра образования Валерия Позднякова, они справляются с нагрузкой и с дистанционным обучением.

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