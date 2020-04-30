Москва, , 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что Парад Победы является в первую очередь праздником для граждан России — для ветеранов и «потомков поколения победителей».

По словам пресс-секретаря, в РФ празднование 75-летия Победы проходит весь 2020 год и поэтому провести мероприятие можно в любое время до его окончания.

Песков подчеркнул, что пока также не ясно как дата парада будет сочетаться с графиками глав и правительств других стран, которые ранее были приглашены на 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы на более позднюю дату из-за опасности распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону и Новочеркасске 9 мая дадут праздничный салют