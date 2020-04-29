Ростов-на-Дону, , 18:17 — REGNUM В день 75-й годовщины Великой Победы небо над Ростовом-на-Дону и Новочеркасском озарят праздничные салюты. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Помимо артиллерийских залпов, которые будут даны 9 мая в 22:00 мск, с праздником жителей городов поздравят агитбригады. Военные машины будут транслировать песни военных лет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области к 75-летию Великой Победы для ветеранов организуют концерты. Кроме того, в регионе уже дан старт виртуальному шествию «Бессмертного полка» и проходят репетиции воздушного парада.

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