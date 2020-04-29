Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Сразу 11 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки в поселке Селиваново Бокситогорского района на юго-востоке Ленинградской области. Об этом сообщает 29 апреля управление Роспотребнадзора по Ленобласти. Ранее в этом поселке не было ни одного случая.

Напомним, всего за сутки в Ленобласти подтверждено 53 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии заразились 834 человека, 115 выздоровели, трое скончались.

По данным за последние сутки, вслед за Селиваново идут города Гатчина (+6 новых случаев), Всеволожск (+4), а также деревня Батово Гатчинского района (+4).

Кроме того, новые заболевшие выявлены в населённых пунктах: Кикерино, Сумино (Волосовский район); Мурино, Кудрово, Янино-1 (Всеволожский район); Выборг, Первомайское (Выборгский район); Тайцы, Войсковицы, Сиверский, Вырица, Пудомяги, Малые Колпаны, Коммунар, Новый Свет (Гатчинский район); Новогорелово (Ломоносовский район); Гостицы, Выскатка (Сланцевский район), а также в Луге и Приозерске.

Наибольшее количество зараженных проживает во Всеволожском (370), Выборгоском (170) и Гатчинском (116) районах Ленинградской области.

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