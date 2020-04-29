Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону у пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии выявили коронавирус. Положительные результаты анализов на SARS-CoV-2 получили четыре человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе онкоцентра 29 апреля.

В настоящее время на карантин закрыто отделение нейроонкологии. Приостановлена госпитализация в клинические отделения корпуса №2 и выписка. Пациенты с положительным результатом на коронавирус вместе с контактными лицами переведены в госпиталь горбольницы №1 имени Семашко.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в девяти медицинских учреждениях. Всего в настоящее время на Дону зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусом. 58 человек выздоровели, трое скончались.

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