Тавда, Свердловская область, , 17:22 — REGNUM Власти не перекрывали въезды и выезды в селе Крутое (Свердловская область) из-за пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

«По данным городского оперативного штаба, никаких перекрытий нет, такого решения штабом Тавды не принималось», — сказали в штабе.

Между тем, у села Крутое действительно дежурила патрульная машина, добавили в структуре. В населённых пунктах, входящих в состав Тавдинского городского округа, подтверждены два случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в майские праздники будет действовать обязательный масочный режим. Работающим в праздники людям необходимо иметь справку от работодателя.

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