Москва, , 16:42 — REGNUM Допустив смягчение режима самоизоляции после 12 мая, Владимир Путин обозначил горизонт надежды, и этот позитивный сигнал должен сработать, ведь ранее одной из главных проблем была невозможность прогнозирования продолжительности вынужденных ограничений, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 апреля, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

« Граждане говорят социологам, что поддерживают введенные на период эпидемии ограничения, но и психологический дискомфорт от сидения дома и опасения экономического характера тоже никуда не исчезли. В сумме получается именно то, что мы имеем. В разных городах страны индекс соблюдения режима самоизоляции разный. Чем выше в том или ином городе уровень заболеваемости, тем лучше соблюдается режим. Когда опасения за своё здоровье и здоровье близких получают непосредственное подтверждение, люди остаются в самоизоляции. Если же коронавирус выглядит абстрактной угрозой, и болеют «где-то там, в Москве» — то получается ситуация, к примеру, Новосибирска, где индекс соблюдения режима невысок. На рациональном уровне граждане всё понимают и всё поддерживают, но когда доходит до реальных действий, ситуация меняется.