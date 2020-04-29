Москва, 29 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Допустив смягчение режима самоизоляции после 12 мая, Владимир Путин обозначил горизонт надежды, и этот позитивный сигнал должен сработать, ведь ранее одной из главных проблем была невозможность прогнозирования продолжительности вынужденных ограничений, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 апреля, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
«Православие»
Обозначен горизонт надежды: о возможном смягчении режима самоизоляции
«Граждане говорят социологам, что поддерживают введенные на период эпидемии ограничения, но и психологический дискомфорт от сидения дома и опасения экономического характера тоже никуда не исчезли. В сумме получается именно то, что мы имеем. В разных городах страны индекс соблюдения режима самоизоляции разный. Чем выше в том или ином городе уровень заболеваемости, тем лучше соблюдается режим. Когда опасения за своё здоровье и здоровье близких получают непосредственное подтверждение, люди остаются в самоизоляции. Если же коронавирус выглядит абстрактной угрозой, и болеют «где-то там, в Москве» — то получается ситуация, к примеру, Новосибирска, где индекс соблюдения режима невысок. На рациональном уровне граждане всё понимают и всё поддерживают, но когда доходит до реальных действий, ситуация меняется.
Президент в своём выступлении 28 апреля обозначил горизонт надежды, сказав, что при определенных условиях режим самоизоляции после 12 мая можно будет начинать смягчать. Конечно, это важный сигнал, и он услышан. Когда только вводился режим самоизоляции, было непонятно, как долго он продлится, было невозможно ничего прогнозировать, и в этом была одна из основных причин тревоги и страхов. Теперь же граждане услышали, что хуже, чем сейчас, уже не должно быть. Вместе с тем, конечно, возникают определенные риски: если в ближайшие дни, в течение майских праздников, уровень самоизоляции заметно снизится, то это может привести к потере всего того, что было получено за эти недели карантина«, — отметил Виктор Потуремский.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
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Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.